Luna, Simba und Balu: Das sind die beliebtesten Tiernamen

Der Trend, der sich anhand der Neuanmeldungen beim Haustierregister von Tasso zeigt, geht in eine ganz andere Richtung: "Typische" Katzen- und Hunde-Namen sind nicht angesagt, stattdessen setzen Tierhalter seit Jahren auf dieselben Namen für ihre vierbeinigen Freunde. Die Veränderungen in den Top 10 sind gering. Nur selten kommt ein neuer Name hinzu. So waren Luna und Balu auch im Jahr 2018 wieder besonders angesagt. Dabei ist es egal, ob Hunde- oder Katzenhalter für die Namenswahl verantwortlich sind.

Luna hat die Nase vorne

Luna führt die Namenshitliste für Hündinnen nun schon seit mindestens zehn Jahren an. Oft gefolgt von Emma und Bella. Auch bei den Katzen hatte Luna die Nase lange Zeit unangefochten vorne. Erst in den vergangenen drei Jahren musste sie sich mit Platz 2 zufriedengeben und Lilly an die Spitze ziehen lassen.

Sam und Simba sind beliebt

Bei den Rüden hat Balu Sam und Rocky bereits seit einiger Zeit hinter sich gelassen und verteidigt den ersten Platz nun schon das vierte Jahr in Folge. Sind sich die Namen von Katzen und Hündinnen noch recht ähnlich, so sind gerade an der Spitze zwischen Rüden und Katern deutlichere Unterschiede zu erkennen. Simba, Findus oder Felix spielen bei Hunden keine große Rolle. Das scheinen typische Katzennamen zu sein, während Buddy und Rocky eher für Hunde gewählt werden.

Eine Übersicht über die beliebtesten Tiernamen in den vergangenen zehn Jahren finden Sie hier.

