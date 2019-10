Mantelsonntag und Allerheiligenmesse locken nach Trier

Federführend bei diesem unverwechselbaren Einkaufserlebnis ist die City-Initiative Trier (CIT) mit ihren Mitgliedsbetrieben. Fachgeschäfte und Warenhäuser locken am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr mit attraktiven Angeboten, ermöglichen einen Familientag der anderen Art und präsentieren sich zudem als erste Vorboten der Weihnachtszeit.

Auch am letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres bietet die City-Initiative in Kooperation mit den Stadtwerken zwischen 12.30 und 18 Uhr einen kostenloser Park + Ride-Service im Zehn-Minuten-Takt vom Messepark in die Innenstadt und wieder zurück an.

Weitere Informationen gibt es hier.

RED