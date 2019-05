Graue Theorie im schillernden Showgewand

Alkohol im Spiel

Mayen. Am Donnerstagabend, 9. Mai, ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto in einen parkenden Pkw gekracht.Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizei Mayen wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Alkoholisierung dürfte, so die Polizei, auch ursächlich für den…