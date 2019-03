Mehr Zeit für Frau, Zeit für "eff."

40 Jahre Beda Markt, Zeit für etwas Neues! Zeit für mehr Frau in dem Messegeschehen. Der WochenSpiegel und die Agentur "2Horn" präsentieren zum runden Geburtstag des Beda Marktes die erste Frauenmesse in der Bitburger Stadthalle. Die Frauenmesse "eff." ist komplett ausgebucht und bietet abwechslungsreiche Themen wie Fashion und Lifestyle, Wohnen und Deko, Senioren, Beauty und Kosmetik, Gesundheit und Wellness, Fitness und Genuss, Fotografie und Kunst. Inspirierende Stunden können Besucher an beiden Messetagen von 10 bis 18 Uhr genießen. "eff." ist für Frauen aller Altersklassen da: Frauen, die Spaß haben und ihr Leben genießen. Frauen, denen die Familie am Herz liegt. Frauen, die attraktiv und erfolgreich sind. Frauen, die Karriere und Haushalt vereinen. Frauen, die ihr Leben kreativ gestalten und alles im Griff haben.

"Es ist Zeit für etwas Neues"

"Es ist Zeit für etwas Neues", sagt WochenSpiegel-Geschäftsführerin Evelin Maus. "Jedes Jahr besprechen wir uns in einer Feedbackrunde. Eine Analyse der Besucher und Zielgruppe nach der letztjährigen Gesundheitsmesse ergab schließlich, dass das bestehende Angebot hauptsächlich von Frauen angenommen wurde. Das war im Grunde die Geburtsstunde der Frauenmesse, zu der natürlich auch die Herren der Schöpfung herzlich willkommen sind. Hinzu kam der Riesenerfolg der Erstveröffentlichung unseres neuen, gleichnamigen Frauenmagazins. Aus der durchweg positiven Resonanz wurde eine Kopplung an die zweite Erscheinung des Magazins und den Slogan 'eff. – echt.faszinierend.feminin' beschlossen."

Eigene Lounge und Sekt für den guten Zweck

Da zum Beda Markt das Thema "Auto" absolut dazugehört, sind auch zwei Autohäuser bei "eff." am Start. Entspannen können die Besucher der Frauenmesse in einer Lounge im Seitenfoyer der Stadthalle. Die Wohnexperten von Hubor & Hubor haben hier ihre exklusive Design-Handschrift hinterlassen. Betrieben wird sie von "Marias Kaffeestübchen" aus Trier mit hausgemachten Kuchen.

Außerdem stellt die Kellerei Bernard Massard Sekt zur Verfügung, der zugunsten des Vereins "Nestwärme" verkauft wird. Der Betrag wird komplett gespendet. Diese Benefizaktion wird auch von der "prowin" Winter GmbH unterstützt. Das familiengeführte Unternehmen der Empfehlungsmarketingbranche spendet unabhängig vom Verkauf 2.000 Euro an das Projekt "Nestwärme" für Familien in Not.

Spannende Gespräche und Live-Programm

Auf spannende Gespräche freuen sich die Gründerinnen Eifel: Rund 20 Business-Frauen arbeiten in Kooperation mit dem Gründerinnen-Stammtisch Trier und treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat in Bitburg. "Frauen gründen anders", sagt Christine Wagner, erste Vorsitzende des Netzwerks und bereits seit knapp zehn Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Auf die Premiere von "eff." freut sie sich sehr: "Wir haben sehr viel Frauenpower in der Eifel. Die Frauenmesse zum Bedamarkt ist eine tolle Möglichkeit, unser Netzwerk weiter auszubauen."

Ein Live-Programm wird an beiden Tagen für Abwechslung sorgen. Evelin Maus: "Wir freuen uns auf schöne Stunden mit den Ausstellern und viele begeisterte Besucher."

Von Modenschau bis Styling-Tipps

Samstag, 16. März

12-13 Uhr: Abacus-Service GmbH: Präsentation eines innovativen gesunden Reinigungssystems

13-14 Uhr: Mary Kay Cosmetics: Schminkaktionen mit den Make-up-Trends der Saison

14-15 Uhr: Tanzcenter Bitburg: Medley "Zumba, Piloxing, Line-Dance & mehr"

16-17 Uhr: Friseur Salonfähig: Hochsteckfrisuren, Highlights, Wimpernwelle

Sonntag, 17. März

11-12 Uhr: Abacus-Service GmbH: Präsentation eines innovativen gesunden Reinigungssystems

12-13 Uhr: Tanzcenter Bitburg: Medley "Zumba, Piloxing, Line-Dance & mehr"

13-14 Uhr: Mary Kay Cosmetics: Schminkaktionen mit den Make-up-Trends der Saison

14-15 Uhr: Kampfsportakademie: Sascha Baschin: Selbstverteidigung für Frauen

15-16 Uhr: Modenschau mit "Loft - Shoes&Lifestyle" und "Boutique Marlen"

16-17 Uhr: Friseur Salonfähig

17-18 Uhr: Postsportverein: "Cheerleaders Senior und Junior"

Die aktuelle Ausgabe unseres Frauenmagazins "EFF." finden Sie hier.

