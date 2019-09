Mehrere Autos in der Seniastraße zerkratzt

Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz in der Nähe der Kleingartenanlagen geparkt. Angezeigt wurden Schäden an einem grauen Peugeot und einem schwarzen Audi zur Anzeige. Allein hierbei beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 9.000 Euro. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils die linke Seite über die gesamte Fahrzeuglänge verkratzt. Laut Angaben der Fahrzeughalter sind noch weitere Autos zerkratzt worden, was bislang jedoch noch nicht angezeigt wurde. In der Vergangenheit sind in der gesamten Seniastraße bereits mehrfach Fahrzeuge beschädigt worden.

Am Samstag, 31. August, gegen 21 Uhr wurde zudem auf dem Parkplatz eines Drogerie-Geschäftes in der Wisportstraße ein schwarzer Porsche Panamera an der Beifahrerseite verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden.

RED