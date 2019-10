"Meine Nestwärme": Magazin im WochenSpiegel

Klimaschonendes Kicken

Neunkirchen. Der SV Neunkirchen-Steinborn hat eine neue LED-Flutlichtanlage auf seinem Sportplatz installieren lassen.Die dunkle Jahreszeit steht an und für Fußballer bedeutet das in der Regel: trainieren und spielen unter Flutlicht. Viele Sportplätze in der Vulkaneifel verfügen über eine Flutlichtanlage, doch die meisten sind über 20, manche 30 Jahre alt. Die…