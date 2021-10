Metzdorf (SPD) gewinnt Stichwahl um Landratsamt

Diebe im Weinberg

Cochem. In der Lage "Klostergarten" in Cochem haben am Wochenende Diebe Trauben gelesen.Zwischen Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 9. Oktober, 18 Uhr, wurden im Weinberg "Klostergarten" auf einer Länge von circa 20 Metern, in sieben von acht Reihen, Rieslingtrauben abgeschnitten und entwendet. Hinweise an die Polizei unter: 0 26 71 /…

