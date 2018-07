"Mir laafen nach Zalawen"

Am neu gestalteteen Zurlaubener Ufer erfolgt am Freitag, 6. Juli, um 18.30 Uhr der Fassanstich durch Schirmherr Markus Leineweber, Hausoberer der Barmherzigen Brüder Trier. Anschließend gibt es Musik mit den "Zalawener Duckentcher", Nico Mono und "24th Frame".

Am Samstag, 7. Juli, treten "Big Notes", "Pratzbähnt" und "Pullmann" auf. Höhepunkt ist wieder das große Feuerwerk gegen 23.30 Uhr

"Beats'n'Zalawen" heißt es am Sonntag, 8. Juli. Das neue Konzept verspricht "Heiße Rhythmen am Moselstrand", Elektro, House und Techno.

Am finalen Montag, 9. Juli, wird der "Trierer Feier-Abend" auf der Bühne von den "Zalawener Duckentcher" am späten Nachmittag eröffnet, bevor dann die Trierer Deutschrock-Band "Männer" gegen 22 Uhr den Schlusspunkt setzt.

Der Kirmesplatz entsteht traditionell auf dem Gelände der ehemaligen Kabinenbahn, am Georg-Schmitt-Platz ist eine kleine Bühne mit wechselndem Programm installiert, die Zurlaubener Gastwirte haben einzelne Programmpunkte, die sehenswert sind, und an den zahlreichen Essens- und Getränkeständen wird jeder bestens versorgt.

Busfahrplan

Für die Besucher des Moselfestes fahren am Freitag, 6. Juli, und Samstag, 7. Juli , zusätzliche Busse (Sonderlinien 91-96) aus allen Stadtteilen zum Zurlaubener Ufer und zwischen 23.20 Uhr und 2.30 Uhr wieder zurück. Der Sonderfahrplan "Moselfest 2018" ist im Stadtbus-Center oder hier als Download erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage können am Samstag, 7. Juli, ab 22 Uhr Tickets für die Rückfahrt an einer mobilen Verkaufsstelle auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke erworben werden.



Wegen des Feuerwerks am Samstag wird die Kaiser-Wilhelm-Brücke von 22.30 Uhr bis etwa 24 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Zwischen 22.30 und etwa 23.30 Uhr fahren die Busse der Linie 87 eine Umleitung. Aus Richtung Quint fahren die Busse bis Biewer-Süd ihre normale Route, weiter geht es über die B 53 zurück in Richtung Ehrang auf die B 52 und die A 602 bis zum Verteilerkreis. Weiter geht es über Parkstraße, und Reichsabtei zum Hauptbahnhof. In Richtung Quint fahren die Busse die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.



Für alle Fahrten am Sonntag und Montag gilt der normale Fahrplan. Für Fragen stehen auch die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 gerne zur Verfügung.

RED/CN