Mit "gemEINSAM" weniger einsam sein

Spüren Sie eine Diskrepanz zwischen Ihren tatsächlichen und den gewünschten sozialen Beziehungen? Fehlen Ihnen tiefe Bindungen und echter Austausch? Oder fühlen Sie sich unverstanden, nicht gesehen und auch manchmal inmitten von Familie und Freunden isoliert und ausgegrenzt? Laut Studien fühlen sich gerade Menschen in der Lebensmitte oft einsam und nicht integriert, auch wenn es von außen ganz anders wahrgenommen wird. Was wichtig ist: Dieses Phänomen zeugt nicht von Krankheit oder sozialer Inkompetenz. Es ist vielmehr ein gesellschaftliches Phänomen und oftmals auf den hohen Anspruch an die Tiefe sozialer Kontakte zurückzuführen. Vielleicht ist es Ihnen wichtiger, mit nur wenigen Menschen Kontakt zu haben, dafür aber intensiver?

Info und Treffen

Wer sich angesprochen fühlt und nach Menschen in der Lebensmitte sucht, denen es ähnlich geht und die daran etwas ändern möchten, kann sich per E-Mail melden unter gemEINSAM.TR@gmail.com oder bei der SEKIS Trier unter kontakt@sekis-trier.de oder der Telefonnummer 0651/14 11 80. Am Dienstag, 24. März , findet ein erstes Treffen um 18 Uhr im Seminarraum der SEKIS, Gartenfeldstraße 22, in Trier statt.

RED