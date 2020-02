"Mit schönheitsfrohen Augen…" im Stadtmuseum

Brigadegeneral Webert: "Fühlen uns gut hier aufgehoben"

Euskirchen. „Wir fühlen uns in Euskirchen sehr gut aufgehoben und die Soldatinnen und Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über die Wertschätzung und Anerkennung, die wir hier am Standort erfahren.“, betonte der Standortälteste von Euskirchen, Brigadegeneral Peter Webert beim Neujahrsempfang in der Mercator-Kaserne. Der Empfang sollte auch die Verbundenheit der Dienststellen am Standort mit ihrer Garnisonsstadt zum Ausdruck zu bringen.