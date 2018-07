Mittwochs gehört der Brunnenhof den Musikern der Region

Die Bands für die Wunschbrunnenhofkonzerte stehen bereits seit einigen Wochen fest. Jetzt wurden von den Musikgruppen auch die Auftrittstermine bestätigt. Damit bietet die TTM während des Trierer Sommers von Ende Juli bis Ende August jeden Mittwochabend ein Konzert im Brunnenhof. Beim Abschlussfestival treten am Samstag, 1. September, neben The H.A.T.-Boys drei Newcomerbands auf.

Die Bands

Backstage treten am Mittwoch, 25. Juli, 19.30 Uhr, auf. Die Band bilden die Musiker Sebastian Opitz (Gesang und Gitarre), Chris Marzi (Gesang und Leadgitarre) und Franz Fiesta (Gesang und Bass). Es gibt Songs zum Mitsingen, Tanzen, Feiern und Träumen. Gespielt werden Hits der vergangenen 50 Jahre. So covert die Band auf ihre unvergleichbare Art Songs von Künstlern wie Johnny Cash, Bruce Springsteen, Santiano, Westernhagen, C.C.R. oder Pink Floyd. Die Musiker spielen aber auch Eigenkompositionen.



Am Mittwoch, 1. August, 19.30 Uhr, spielt die Band StereoKai ihr Konzert im Wunschbrunnenhof. Die vier Musiker versprechen einen "farbigen Klangteppich in den Wohnungen unserer grauen Städte". Ihr Sound ist neu, frisch, sympathisch und auf Deutsch. Die Musiker singen über Liebe, Angst, Freundschaft, Mut und Aufbruch. StereoKai sind vier Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber vieles gemeinsam haben. Da wäre zunächst der Vorname Kai, den die beiden Frontmänner tragen. Kai Sonnhalter schmiess vor einiger Zeit seinen Job und sein bisheriges Leben, um auf den Straßen Südamerikas seine Geschichten zu komponieren. Kai Werth schreibt und schreit seinen Schmerz und Frust hinaus, etwa über die Unwegsamkeiten des Seins und der Liebe. Begleitet werden die zwei von ihren Freunden Alex Merzkirch und Daniel Schild.



Die Band New Vintage spielt am Mittwoch, 8. August, 19.30 Uhr, im Brunnenhof. Dieter Mounty Bergmann (Gitarre), Oliver Olly Florath (Schlagzeug), Georg "George" Marx (Keyboard) und Marcus "Doc" Kleefisch (Bass) haben die Formation Ende 2015 gegründet. Sie bringen langjährige Bühnen- und Banderfahrung mit. In ihrer neuen Formation spielen sie ein Best-Of klassischer und moderner Rock-, Pop- und Bluesmusik. Die Band covert Hits von Coldplay, Supertramp, Dire Straits, ZZ Top, Black Sabbath, Gary Moore oder Tom Petty, spielt daneben Songs von Udo Lindenberg, Marius Müller Westernhagen, den Ärzten oder BAP oder von den Beatles sowie den Rolling Stones.



Die PeziNelsBand hat ihren Auftritt am Mittwoch, 15. August, 19.30 Uhr. Die Musiker Kalle Georg (Gitarre), Sven Schröter (Bass), Herb Lauer (Schlagzeug) und Peter Anhäuser (Keyboard) sowie deren Frontfrau Pezi Nels präsentieren verschiedene Facetten von zeitgemäßem Blues-Rock, Soul und Funk-Rock. Pezi Nels überzeugt durch ihre vielseitige und ausdrucksvolle Stimme. Alle fünf Musiker sind Urgesteine der Trierer Rockszene.



Bluesaorsch ist am Mittwoch, 22. August, 19.30 Uhr, zu Gast im Brunnenhof. Die fünfköpfige Band aus der Region ist in ihrer 30-jährigen Bandgeschichte schon in Tunesien und der Türkei aufgetreten. Auf der Bühne haben die Musiker mit ihrem authentischen Rock schon gemeinsame Konzerte mit Canned Heat, Dr. Feelgood, der Frankfurt City Blues Band, Juke, Mothers Finest ud Rare Earth gefeiert.

Abschlussfestival

Zum Abschluss des Trierer Sommers gibt es im Brunnenhof ein Festival. Dort treten am Samstag, 1. September, die drei Newscomerbands RINO (17 Uhr), Wir Machen’s Nur Fürs Geld (18 Uhr) und Prejudged Youth (19 Uhr) sowie die Gewinner des Publikumspreises, The H.A.T.-Boys (20 Uhr) auf. The H.A.T.-Boys spielen Rock'n'Roll sowie Hits der 1960er und 1970er Jahre. Der Gitarrist Werner Hertz, Theo Kugel (Rhythmus-Gitarre), Heinz Oberbillig (Saxofon und Gitarre), Harry Oehms (Bass) und der Schlagzeuger Klaus Wenner begeistern bei ihren Auftritten die Konzertbesucher. Bei ihrem Auftritt im Brunnenhof werden sie von der Sängerin Silvia Günther begleitet.



Die Tickets für die Konzerte an den Mittwochabenden kosten 5 Euro, für das Abschlussfestival 10 Euro. Erhältlich sind sie auch beim WochenSpiegel.

