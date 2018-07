Mosel-Musikfestival startet

"Industrie-Kultur" lautet das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz und so entdeckte Scharfenberger ungewöhnliche Spielorte wie das Dhron-Kraftwerk in Leiwen, den Bundesbank-Bunker in Cochem, das Holzschnittlager der Firma Leyendecker Trier, das Busdepot der Stadtwerke Trier oder die Stanzhalle der Firma Natus Trier.

Bach ist Anfang und Ende aller Musik

Bach ist Anfang und Ende aller Musik. Und so eröffnet das Mosel Musikfestival mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach seine Saison am Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr, in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin in Trier. Professor Ralf Otto dirigiert den renommierten Mainzer Bach-Chor in Begleitung der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Als Solisten treten auf Jasmin Hörner (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Georg Poplutz (Tenor), Christian Wagner (Bass) und Yorck Felix Speer (Bass). Es wird die gekürzte Fassung von Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt.

Weitere Höherpunkte im Juli sind unter anderem:

Open-Air Trombone Unit Hannover – Posaunen, Geschichten, Innovationen am Mittwoch, 18. Juli, um 20.30 Uhr, auf der Burgruine Landshut, Bernkastel-Kues

Die Klänge des Adolphe Sax mit dem Sonic.art Saxophonquartett im Dhronkraftwerk Leiwen, Freitag, 20. Juli, 20 Uhr

Raphaela Gromes und Julian Riem, Sonntag, 22. Juli, 17 Uhr, Kloster Machern, Bernkastel-Kues

Picknickkonzert mit Helen Schneider, Donnerstag, 26. Juli, 20.30 Uhr, Moselauen, Bernkastel-Kues

Picknickkonzert mit Anthony Strong und Band am Freitag, 27. Juli, 20.30 Uhr, Moselauen, Bernkastel-Kues

Roberto Prosseda, Sonntag, 29. Juli, 19 Uhr, Kloster Machern, Bernkastel-Kues

Infos und Tickets

Karten gibt es auch beim WochenSpiegel.

Weitere Infos gibt es hier.

RED/CN