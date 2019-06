Mosel-Radweg bietet Hör-Erlebnisse ganz nebenbei

Für den neuen Audio-Guide wurden 40 "Lauschpunkte" installiert, alle entlang des Mosel-Radweges mit seinen von Perl am Drei-Länder-Eck bis Koblenz am Deutschen Eck 240 Kilometern. Daher gibt es dort viel zu hören – und das schon auf dem Teilstück Trier-Enkirch.

Wissenswertes über Land und Leute

Jeder Punkt, zu erkennen an einem orangenen Schild und einer Tafel mit Landkarte und Informationen, widmet sich unterschiedlichen Themen und regionalen Schwerpunkten. Zuhörer erfahren Wissenswertes über Land und Leute - und damit über Geologie und Geschichte, Kultur und Wein, Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler des jeweiligen Ortes und seiner Umgebung. Moderiert von Reporter Marco Neises kommen dabei mal Winzer zu Wort, mal berichten Persönlichkeiten aus der Region oder es begleiten Kultur- und Weinbotschafter. Wer den Hinweisschildern folgt, kann sich daher entlang der endlos scheinenden Lauschtour ein ausführliches Bild vom Moseltal und den dort lebenden Menschen machen. Und das ganz entspannt nebenbei – sofern sich Radfahrer die Zeit gönnen, "vom Rad abzusteigen und eine kleine Lausch-Pause einzulegen", wie es im Info-Flyer heißt. Denn die Audio-Tour lenkt den Blick auf Besonderheiten und macht Laune, genauer hinzuschauen. So etwa in Neumagen-Dhron, der "Römer-Fundgrube" mit ihrem moseltauglichen römischen Weinschiff, ihrem in die damalige Zeit führenden Museum Noviomagi und mit eigener Lauschtour, der „Römer-Tour“ für Fußgänger.

Lauschtour-App

Sie kann kostenlos aufs Smartphone herunter geladen werden - über den Apple App Store oder den Google Play. Beim Start werden die Inhalte auf dem Gerät gespeichert, sodass sie unterwegs auch ohne Internetempfang genutzt werden können. Das App-Projekt wird gefördert aus dem Entwicklungsprogramm EULLE der Europäischen Union, unterstützt vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Lauschpunkte am Mosel-Radweg

Trier: Römerbrücke, Zurlaubener Ufer, Mariensäule, Pfalzel und Viez

Schweich: Das Tor zur Mittelmosel

Mehring: Abstecher zur römischen Villa Rustica

Mehring: Audioguide zur römischen Villa Rustica

Detzem: Abstecher zur Schleuse

Detzem: Schleusenblick

Leiwen: Laurentius und seine Weinberge

Trittenheim: Fährturmpaar & größte Apotheke der Welt!

Neumagen-Dhron: Römer-Fundgrube mit „Römer-Tour“, einer Lauschtour für Fußgänger

Piesport: Goldtröpfchen und Himmelreich und römische Kelteranlage

Brauneberg: Juffer und schiefer Turm

Bernkastel-Kues: „Doctor“, Burgblick und Cusanus

Wehlen: Dorf der Sonnenuhren

Zeltingen-Rachtig: Donnerkreuz, Kloster Machern, Rekord-Brücke Hochmoselübergang

Kröv: Geologie für Weingenießer

Traben-Trarbach: Jugendstil, Königs-Berg

Enkirch: Fachwerk pur in engen Gassen

URS