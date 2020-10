"Motor angesprungen": Regionale Wirtschaft auf Erholungskurs

Arzfeld: Neuer Rettungswagen in Dienst gestellt

Arzfeld. Die DRK-Präsidentin Monika Fink und der DRK-Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann, stellten einen neuen Rettungstransportwagen (RTW) für die DRK-Rettungswache in Arzfeld in Dienst. Das DRK investiert 211.500 Euro in das moderne Fahrzeug nach dem Modell „RTW Rheinland-Pfalz“.