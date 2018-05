Motorradfahrer bei Unfall auf der B 49 schwer verletzt

Der 26-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Konz verlor kurz vor dem Ortsschild in einer leichten Linkskurve aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kippte nach rechts gegen die Schutzplanke und stürzte. Er zog er sich Verletzungen an Arm und Hand zu und wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Trier auch die freiwilligen Feuerwehren Igel und Liersberg, ein Rettungswagen sowie ein Hubschrauber der Luxemburg Air Rescue. Um dessen Landung in unmittelbarer Nähe des Unfallortes zu ermöglichen, musste die B49 an der Unfallstelle für etwa 25 Minuten voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

RED