Musical Magics auf Tour

Blut spenden und anderen helfen

VG Saarburg. Das Deutsche Rote Kreuz ruft am Donnerstag, 28. März, zum Blutspenden in Saarburg auf. Der Bedarf an Blutkonserven steigt ständig, jede Spende zählt. Grundsätzlich darf jeder volljährige Mensch in Deutschland spenden. Da aber jede Blutspende einen Eingriff in den Körper darstellt, darf die Gesundheit des Spenders nicht gefährdet…

