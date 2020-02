Bisher hat die Kulturstiftung Trier mehr als 1,3 Millionen Euro Zustiftungen in Form von Erträgen, finanziellen Zuwendungen und Sachspenden erhalten. Mit 9.500 Stunden ehrenamtlichem Einsatz konnten über 600 Kulturprojekte beratend und finanziell gefördert werden. Anhand ausgewählter Beispiele wurden einige "Kulturhelfer" im Laufe des Abends vorgestellt. Darunter Tenor Thomas Kiessling, der nach einem Benefizkonzert 8.000 Euro spendete. Designerin Elena Villa spendet von jedem verkauften Schmuckstück fünf Euro an die Kulturstiftung. Mittlerweile sind dabei schon 4.000 Euro zusammen gekommen.

Seit 2006 bringt die Stiftung jährlich Kulturaktien heraus, die von Trierer Künstlern gestaltet werden. 2019 war es Anna Bulanda-Pantalacci, Professorin für Gestaltung an der Hochschule Trier. Ein Herzstück der Bürgerstiftung ist laut Ammer und Zock die Initiative "KinderKulturFonds". Mit der Übernahme einer Patenschaft in Höhe von 400 Euro kann ein Kind aus einer finanziell schwächeren Familie ein Jahr lang ein Instrument erlernen. Bisher gibt es bereits über 200 Stipendien. "Musik steht im Mittelpunkt unserer Stiftung, deshalb fördern wir wieder veschiedene Veranstaltungen wie an Pfingsten das Jazzfest auf dem Domfreihof" so Andreas Ammer. Auch die "Urban Piano Days" im September, wo auf Initiative von Marcus Hübner zwölf Klaviere und ein Flügel in der Trierer Innenstadt plaziert werden, damit jeder, der Lust dazu hat, darauf spielen kann, werden von der Kulturstiftung unterstützt.

JM