Musikfestival "Sofa BeneViez": Ein Benefi(t)z für Alle

Ein Wohltätigkeitskonzert für Trierer Kulturinstitutionen oder Bands, das hat es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gegeben. Deshalb plant die TUFA Trier in Kooperation mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), dem Theater Trier und dem OK54 etwas völlig Neues: ein kostenloses Konzert, bei dem sich die auftretenden Musiker auch mit denen solidarisieren, die nicht unbedingt auf einer Bühne stehen. "Die Auftritte werden im Vorfeld aufgezeichnet und am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr frei im OK54, auf Facebook und auf YouTube ausgestrahlt", erklärt Teneka Beckers, Geschäftsführerin der TUFA, das Konzept. "Während der einzelnen Konzerte können die Zuschauer spenden, wahlweise via Paypal oder Überweisung. Von den eingenommenen Geldern bekommen zunächst die Bands eine Aufwandsentschädigung. Der Rest kommt direkt der freien Kunst- und Kulturszene Triers zugute."

Kulturschaffende können sich bewerben

Hierfür können sich alle Kulturschaffenden, ganz gleich ob Musiker, Autor, Schauspielensemble, bildender Künstler oder Fotograf, vom 15. bis 31. Mai bei der TUFA bewerben (info@tufa-trier.de). Voraussetzung ist lediglich, dass er oder sie seit dem 16. März nachweislich ausgefallene Auftritte, Lesungen, Vernissagen oder Ausstellungen zu verbuchen hatte. Die Tufa vergibt dann entsprechende Arbeitsstipendien bzw. Honorare. "Uns ist es wichtig, Künstler für Ihre Leistungen zu bezahlen. Je mehr Menschen an diesem Abend spenden, desto mehr können wir mit dem Reinerlös die freie Kunst- und Kulturszene unterstützen, auch wenn keine Eintrittsgelder fließen", hofft Teneka Beckers auf die Großzügigkeit der Zuschauer. Die können sich auch schon im Vorfeld ein exklusives VIP-Ticket über das Portal herzschlag-Trier.de sichern. Für 49 Euro erhalten sie dann eine gestaltete PDF zum Ausdrucken, mit der sie zum Beispiel den Partner, die Freundin oder einen Nachbarn einladen können, und einen 5 Liter-Kanister Scherfs Viez, der ihnen kontaktlos an die Wunschadresse geliefert wird. Damit kann das Konzert bereits im Vorfeld unterstützt werden.

Von Chansonmusik bis Rock und Pop

In den Dienst der guten Sache haben sich nicht nur bekannte Trierer Musiker wie Andreas Sittmann, Frank Rohles, Chris Steil, Steff Becker und die Leiendecker Bloas gestellt, sondern zum Beispiel auch Stephanie Theiß, Martin Folz und Conny Hain vom Theater Trier, die damit ihre Solidarität mit der freien Szene zeigen wollen. Moderiert wird der Abend von Helmut Leiendecker und Alexandra Meusel. Die freut sich schon sehr auf den Abend, an dessen Organisation sie auch im Namen der ttm mitgewirkt hat. "Ich denke, wir haben ein sehr buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die ganze Bandbreite der Trierer Musikszene zeigt", ist sie überzeugt. Diese Bandbreite reicht von Liedermacher- und Chansonmusik über Evergreens, Blues, Pop und Rock bis hin zu Percussion-Performances und orientalischer Weltmusik. "Insgesamt kann man sich auf einen rund dreistündigen Abend freuen, der hoffentlich viele Musikfans anziehen wird", hofft Meusel auf eine gute Resonanz. "Vor allem hoffen wir natürlich, dass wir im Nachhinein möglichst viele Künstlerinnen und Künstler unterstützen können, die es in der jetzigen Zeit mehr als schwer haben. Dafür werden wir uns alle mächtig ins Zeug legen."

Info

Das "Sofa BeneViez"-Konzert unter der Schirmherrschaft von Kulturdezernent Thomas Schmitt wird am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr, im Offenen Kanal 54 übertragen. Über www.ok54.de/sofabeneviez kommen die Zuschauer außerdem direkt auf die entsprechende YouTube-Seite, auf der das Video ab 19 Uhr abrufbar ist. Auch via Facebook kann man sich einloggen: Das Video ist dort als Crossposting der FB-Seiten von Offenem Kanal 54 und der "Trier erleben"-Seite verfügbar. Das VIP-Ticket mit exklusivem Viez-Lieferservice steht ab sofort unter www.herzschlag-trier.de zur Verfügung. Und auch der Spendenlink, mit dem man am Abend selbst monetär Beifall klatschen kann, ist bereits jetzt aktiv unter https://bit.ly/2Yh3STe.

RED