Einbrecher lassen Proteinriegel mitgehen

Firmenich. Unbekannte haben in einem Fitnesstudio in Firmenich nicht nur Bargeld und mehrere Schlüssel entwendet, sondern auch 80 Proteinriegel.Samstagmorgen, 18. August, um 8.40 Uhr, bemerkte eine Reinigungskraft fehlende Gegenstände in einem Fitnessstudio "An der Zikkurat". Ihr war aufgefallen, dass mehrere Muskelaufbaupräparate aus einem Kühlschrank fehlten. Sie informierte daraufhin die…