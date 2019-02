Nach Sprengstoffund: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Die drei Männer, die im Zusammenhang mit dem Sprengstoffdiebstahl und den Einbrüchen in eine Spezialfirma stehen (wir berichteten) wurden am 31. Januar dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die jungen Männer, die seitdem in Justizvollzugsanstalten sitzen.

Zwei der Männer sollen sowohl an dem Sprengstoffdiebstahl als auch an dem Einbruch im Januar 2018 beteiligt gewesen sein. Bei diesem Einbruch sollen die Verdächtigen auch den Motor eines Spezialfahrzeuges manipuliert haben, sodass es zu einem Brand kam. Ihnen wird Diebstahl im besonders schweren Fall, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Brandstiftung vorgeworfen. Der dritte Mann soll lediglich an der ersten Tat im Januar 2018 beteiligt gewesen sein.

Weiterer Verdächtiger verhaftet

Die Ermittlungen der Sonderkommission führten nun zur Festnahme eines weiteren Verdächtigen. Er soll an dem Sprengstoffdiebstahl im Dezember 2018 beteiligt gewesen zu sein. Der 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Luxemburg konnte in Konstanz festgenommen werden. In seiner Wohnung in Luxemburg fanden die Ermittler ein weiteres Kilogramm Sprengstoff und Diebesgut, das aus den Einbrüchen stammt. Auch gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl beantragt. Er wird im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

RED