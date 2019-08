Kulturaktie: Natur im Zeichen der Kultur

Anna Bulanda-Pantalacci ist eine glühende Europäerin. Die gebürtige Polin betont, dass Internationalität und Interkulturalität ein fester Bestandteil ihrer Lebensphilosophie sei. So hofft sie, dass durch ihr Wirken die Menschen zu mehr Toleranz, Respekt und einem friedlicheren Umgang miteinander finden werden. 1999 wurde sie als Professorin für Kommunikationsdesign an die Trierer Hochschule berufen. 2016 erhielt sie den Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz, was nur ihre bedeutendste Auszeichnung ist.

Bilder aus Liege, Metz, Luxemburg und Trier

Für die Kulturstiftung Trier hat sie dieses Jahr die beiden Kulturaktien entworfen. Auf der 100-Euro-Aktie hat sie aus ihrer zwölf Jahre andauernden Werkgruppe "Gräser" vier verschiedene Bilder aus Liege, Metz, Luxemburg und Trier ausgewählt und in einer Collage zusammengefügt. Sie soll für das vereinte Europa, aber auch für die Großregion im Herzen von Europa stehen.

Palastgarten als Inspiration

Für die 50-Euro-Kulturaktie hat sich Anna Bulanda-Pantalacci von einem ihrer Lieblingsorte, dem Palastgarten, inspirieren lassen. So soll das Motiv "Flügel Freiheit Palastgarten" mit dem Element Federn die Leichtigkeit und die Freiheit symbolisieren, erinnern sie doch an Vögel, die fliegen können, was ein alter Menschheitstraum bleibt. Im Kontrast dazu ist schmiedeeisernes Tor zu sehen, welches der Interpretation jedes einzelnen offen bleibt.

Limitierte Auflage

Mit den Motiven von Anna Bulanda-Pantalacci geht die Kulturstiftung Trier in ihre 14. Edition. Beide Kulturaktien haben eine limitierte Auflage von 250 handsignierten Exemplaren. Mit den gesamten Einkünften will die Bürgerstiftung die Kultur und die kulturelle Bildung in Trier fördern. Mit ihren Kulturaktien hat die Stiftung bereits eine einzigartige Sammlung zeitgenössischer Trierer Kunst hervorgebracht. Erhältlich sind die Aktien unter anderem bei der Volksbank und der Sparkasse sowie beim Wochenspiegel.

TS