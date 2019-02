Neon, Stirnbänder und Leggings: Das 80er Fieber in Euren

Laut, bunt und lustig sollte der Abend werden - so die 1. Vorsitzende Sabine Herschler beim Vorwort. Und sie hatte Recht. Nach 33 Jahren hat der KC Grün-Weiß Euren wieder ein Prinzenpaar: Prinzessin Sabine I. und Prinz Ali I. von Wilko Werbetechnik regieren über das närrische Volk in "Euranien". Die Koobensänger stimmten auch direkt ein Loblied auf das Paar an: "2019 wird ein tolles Jahr, der KC Euren hat ein Prinzenpaar".

Gleich sechs junge Damen eroberten die Bühne mit ihrem Mariechen-Medley. Hier zeigt sich deutlich das Gardetanz Leistungsport ist. Freie Räder, Bodengänge, Menichelli und Flick-Flack wurden gezeigt. Karnevalistischer Tanz vom Feinsten. Ja, und genau von diesem Mädels träumte er: Dominik (Becker) das Schwätzbrett. Einmal von ihnen geküsst zu werden, davon schwärmte der selbsternannte Dummschwätzer in seiner Bütt. Aufgeregt dagegen war Pastor Hohn. Ob es vielleicht daran lag, dass sein Passbild mit dem Vermerk "so einsam sind wir hier nicht" wieder zurückkam?

Bei den Koobenminis war da mehr Teamgeist gefragt. Die Jüngsten des Vereins bezauberten das Publikum mit ihrem Gardetanz. Bunt und süß zugleich wurde es dann mit den Koobenteens und ihrem Schautanz "Kinder lieben Süßigkeiten" und sicherten sich damit die erste Rakete des Abends. Bereit für die Narrenzeit waren auch die Koobensänger, deren musikalischer Vortrag durch den Besuch des Stadtprinzenpaares Marie-Claire I und Pierrot I. kurz unterbrochen wurde. Dann wurde es laut. Sehr laut. Die Pratzbähnt brachte den Saal mit ihrer Musik und kleinen akrobatischen Schaueinlagen zum kochen. Eher engelsgleich dagegen wurde es dann bei dem Vortrag von Elaine (Prison). Sie berichtet von der totalen Eskalation, die bei Bekanntgabe des diesjährigen Mottos zu Hause ausbrach. Und den Problemen die beim Anziehen einer Leggings entstehen können.

Ein eher ungewöhnlicher Vortrag kam von Elke Metzen und Kalle Lohmann, ihres Zeichens die Ehepartner des amtierenden Eurener Prinzenpaares. Eigentlich, so betonten die beiden, sind sie und niemand anderes für die Regentschaft über Euren bestimmt. So krönten sie sich kurzer Hand selbst zu König Kalle und Königin Elke und verschoben so das Prinzenpaar in der Rangfolge ein wenig nach hinten. Nachdem Prinz Ali I. jedoch damit drohte die Luft aus den Kronen zu lassen platzte der Traum vom Königspaar über ganz Euranien.

Träumen, das war das Motto des Männerballettes. Sie träumten von den 80ern, von Rocky, rissen die Mauer ein und feierten mit David Haselhoff die Wiedervereinigung. An alte Zeiten erinnerte sich Oma (Sonja Zimmermann) auch nur allzu gerne. Vor allen Dingen an durchgetanzte Nächte im Riverside. Das konnte ihre Enkelin (Lena Zimmermann) überhaupt nicht verstehen, den sie beschäftigte sich intensiv mit ihren Berufsfindung:" Hartzer ist out, Harzer ist in". Gekonnt souverän, präsentierte die Tanzsportgarde "Goldene Kooben" ihren diesjährigen Gardetanz.

Probleme mit den ersten Fahrversuchen ihres Sohnes hatte die letzte deutschsprachige Putzfrau vor der luxemburgischen Grenze (Elke Metze). Dabei sind doch gelegentliche Überholvorschläge und Bremswünsche nicht unbedingt die schlechtesten Ratschläge, die eine Mutter ihrem Sohn geben kann. 22 Jahre in der Bütt, das ist auch ein tolle Leistung. Celia Michels, die charmanteste Sitzungspräsidentin, die Euren je hatte, überreichte Elke Metze zum Dank einen Blumenstrauß und hofft, dass sie noch viele weitere Jahre dem Verein und der Bütt treu bleibt.

Neonpink mit Vokuhila-Frisur zeigten sich die "Verrückten Hühner" bei ihrem 80er Jahre Schautanz. Lustig wurde es noch einmal zum Schluss mit dem Vortrag von Erna und Felicitas die über die Schön- und Übelkeiten einer Kreuzfahrt zu berichten wussten.

Weitere Termine

23. Februar, 19.33 Uhr: Kappensitzung

24. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkarneval

2. März, 18.30 Uhr: Nachtumzug

5. März, 19.30 Uhr: Heringsessen

MV, Fotos: Valentin