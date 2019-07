Neue Marketingkampagne #studierintrier gestartet

Den Anstoß zu der jetzt erfolgten Bündelung der Marketing-Kräfte gaben die Universität und die Hochschule Trier. Sie sehen hinter den Anstrengungen zur Vermarktung Triers als Studienstandort und Wissenschaftsstadt ein vitales gemeinsames Interesse aller Beteiligten. "Wir wollen vermitteln, dass Universität und Hochschule interessante Studiengänge bereithalten. In einem doppelten Sinne trifft in Trier das kulturelle Erbe auf moderne Wissenschaft. Stadt und Region Trier bieten dazu ein lebenswertes und reizvolles Umfeld für Studienjahre, die in Erinnerung bleiben. Den Menschen in der Region soll darüber hinaus bewusster gemacht werden, dass die Arbeit der Wissenschaftler für sie relevant ist und ihren Alltag unterstützt", erläuterte Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel weitere Ziele der Kampagne. Die Kampagne wird sukzessiv auch über die Region hinaus gezielt erweitert.

Trier soll stärker als Wissenschaftsstadt wahrgenommen werden

"Die beiden Hochschulen haben einen großen Anteil daran, dass Trier eine sehr junge und dynamische Stadt ist. Insofern ist es für das Stadtmarketing wichtig, mit der Kampagne einen Beitrag zu leisten, damit Trier stärker als Studienstandort und Wissenschaftsstadt wahrgenommen wird. Besonders wichtig finde ich, dass wir die Kräfte aus Hochschulen und Stadt bündeln und gemeinsam auftreten", betont Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm, das Interesse der städtischen Marketing-Agentur an dieser Strategie.

Hochschulen sind großer Arbeitgeber

Nicht zuletzt sind die Hochschulen ein großer Arbeitgeber für mehr als 3.000 Beschäftigte und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. "Die Trierer Hochschulen sind in Bezug auf die Behebung des Fachkräftemangels ein wichtiger Faktor. An der Hochschule und an der Universität werden genau die Fachkräfte ausgebildet, die wir derzeit und in Zukunft brauchen", so Christiane Luxem, Amtsleiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt.

Slogans sollen junge Menschen ansprechen

Die Botschaften, die von der gemeinsamen Kampagne ausgehen, wurden mit vereinten Kompetenzen erarbeitet und werden kontinuierlich weiterentwickelt. "Die Umsetzung der Idee, die Alleinstellungsmerkmale der Stadt Trier mit den innovativen und zukunftsgerichteten Studienangeboten und Forschungsthemen der beiden Hochschulen zu verknüpfen, ist uns gestalterisch sehr gut gelungen. Die Slogans sollen junge Menschen direkt ansprechen und Spielraum für Interpretationen lassen", erläutert Prof. Marc Regier, Vizepräsident der Hochschule Trier, das Gestaltungskonzept.

Plakate und Homepage

Die Plakate sowie die tiefgreifend überarbeitete Homepage sind nur die ersten Maßnahmen, denen weitere folgen werden. "Das Studiwerk freut sich sehr, dass der bereits im Jahr 2011 gelegte Grundstein zur Erstgestaltung der Seite nun in diesem Maß Früchte trägt", sagt Andreas Wagner, Geschäftsführer des Studierendenwerks.

RED