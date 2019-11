Neue Partner und große Namen

Die beiden Organisationen haben dazu eine mehrjährige Partnerschaft geschlossen. "Wir freuen uns über die Kooperation, denn unsere beiden Institutionen eint die regionale Ausrichtung und die Bemühungen, unsere Stadt lebenswerter zu gestalten", betonte der seit Juli alleinige MVG-Geschäftsführer Arnd Landwehr während einer Präsentation der Veranstaltungssaison 2019/2020 im historischen Römersaal der Vereinigten Hospitien. Tobias Reiland, Kaufmännischer Direktor der Stiftung, sieht den Wein indes als Werbemittel, um die Arbeit der Vereinigten Hospitien bekannter zu machen.

In der Arena erwartet die Zuschauer in der anstehenden Saison wieder Spitzensport, große musikalische Acts und deutsche Comedygrößen. Auch die Europahalle präsentiert sich in der kommenden Saison gut besucht. Was den Messepark betrifft, hielt sich MVG-Geschäftsführer Arnd Landwehr noch etwas bedeckt: "Wir werden neben den bereits feststehenden Veranstaltungen noch weitere starke Events präsentieren, die wir derzeit aber noch nicht veröffentlichen können. Doch da kommt noch einiges."

JM