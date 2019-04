Bedeutung von Bewegung im Fokus

Gladiators: dritthöchste Playoff-Niederlage

Trier. Wie vor einem Jahr (83:86 in Heidelberg) sind die Römerstrom Gladiators von ihrem ersten Playoff-Spiel via A6 als Verlierer heimgekehrt: Die Nürnberger Falcons revanchierten sich per 92:74 für ihre 61:81-Heimniederlage im November. Für die Trierer gilt es nun am Mittwoch ab 19.30 Uhr unweit der Porta Nigra, ein Dutzend der "Falken" zu verhindern. Denn ein 2:0 im Viertelfinale wäre der zwölfte Sieg der Franken-Metropolisten in Folge. Wenn den Gladiators ihr zehnter Playoff-Sieg nicht gelingt, droht ihnen ihr frühestes Saison-Ende. Das war nämlich bisher ein 17. April (2017).