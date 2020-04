Olewiger Straße: Großbaustelle startet Ende April

Auf das neue Startdatum haben sich alle Beteiligten jetzt verständigt. Insbesondere bei der Verlegung und Inbetriebnahme der Hausanschlüsse gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen in Abstimmung mit den Eigentümern.

Die Bauarbeiten im Überblick

1. und 2. Bauabschnitt

Im 1. und 2. Bauabschnitt, ab 27. April bis voraussichtlich Mitte Oktober, wird die Olewiger Straße zwischen Hermes- und Sickingenstraße zur Einbahnstraße in Richtung Olewig. In Richtung Innenstadt wird der Verkehr über Sickingenstraße, Bergstraße, Hettnerstraße und Hermesstraße umgeleitet. Auf der Umleitungsstrecke fallen in Ausfahrts- und Kurvenbereichen insgesamt rund acht Parkplätze weg. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen können die Umleitung nicht nutzen und werden stattdessen weiträumig über Avelertal bzw. Ruwertal umgeleitet. Für Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizeifahrzeuge sowie Linienbusse gilt in den ersten beiden Bauabschnitten eine Sonderregelung: Diese Fahrzeuge können durch eine Ampel bei Bedarf den Einbahnstraßenverkehr stadtauswärts vor dem Engpass anhalten und dann an der Baustelle vorbei in Richtung Innenstadt fahren. So können die Einsatzzeiten im Notfall minimiert und die Fahrplanzeiten der Busse weitestgehend eingehalten werden.

3. Bauabschnitt

Im anschließenden 3. Bauabschnitt (vor dem Amphitheater) wird der Verkehr über einen Zeitraum von circa vier Wochen durch eine Ampel geregelt.

4. Bauabschnitt

Für die Asphaltarbeiten im 4. Bauabschnitt, voraussichtlich Anfang November, wird die Olewiger Straße zwischen Hermes- und Sickingenstraße für fünf Werktage voll gesperrt. Der Verkehr stadteinwärts wird dann wie in den ersten beiden Bauabschnitten über Sickingenstraße, Bergstraße, Hettnerstraße und Hermesstraße umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Olewig muss eine Umleitung über das Avelertal in Kauf nehmen. Rettungsfahrzeuge können die Olewiger Straße befahren. Die Busumleitung wird kurzfristig bekanntgegeben.

Grundstücke zu Fuß erreichbar

Die Anlieger im jeweiligen Teilbauabschnitt können ihre Grundstücke nur zu Fuß erreichen. Die Stadtwerke stellen in Abstimmung mit der Stadt Trier auf dem Parkplatz am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG), Ersatzflächen zur Verfügung.

Bei Fragen steht der technische Kundenservice der SWT unter der Rufnummer 0651/717-3600 zur Verfügung.

