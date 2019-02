"Onner Onser Filmpalast" öffnet seine Pforten

Anschließend wurde die Sitzung, die in Zusammenarbeit mit dem VDK Landesverband veranstaltet wurde, von den Sitzungspräsidenten Joachim Wagner und Harry Reinhardt offiziell eröffnet. Es war ein Nachmittag voller Premieren. So tanzte das 4-jährige Solomariechen Emily Nicolay das erste Mal auf der Bühne und auch die Trierer Pänz (Daniel Kowollik und Julius Mayer) gaben ein gelungenes Depüt.

Werner Faber vom VDK und frisch gebackene Ehrenratsherr der KG begrüßte die VDK-Mitglieder und war auch direkt der erste Gast in der Bütt. Dann kamen Hulda und Matthilda (Kimberly Thomm und Stefanie Kowollik), die sich eigens für die Sitzungen bei Hollywoodstar Jolie Moderatschläge einholten. Es war definitiv kein Chaos, was das Chaos-Team Don Bosco tanzte. Sie entführten das Publikum musikalisch in verschiedene Schlagerjahrzehnte. Der Lampenpitter (Harry Reinhardt) forderte in seiner Bütt die Abschaffung der Grenzwerte bei Diesel und wusste das gut schmeckende Flieten in Trier seltener werden. Haschpappi Gerhard Blum berichtet von dem einem oder anderem was so bei Drogenkonsum passieren kann. Zwischen den Vorträgen wirbelte Solomariechen Marie Faldey über die Bühne und auch die Garde zeigte ihren diesjährigen Tanz.

Nicht nur als Sitzungspräsident ein Ass, auch als singender Winzer brachte Joachim Wagner das Publikum in Stimmung. Zu alten Lieder wie "Rucki Zucki" und "Humba Täterä" sang und tanzte der vollbesetzte Saal. Die Lachmuskeln wurden bis auf's Äußerste strapaziert bei dem Vortrag von Maya und Papa Willi. Maya oder vielleicht doch Vanessa? Das war nicht mehr klar zu erkennen. Eins war jedoch klar, bei Maya und Papa Willi, die auch im wirklichen Leben Vater und Tochter sind (Vanessa und Ralf Stiefel), blieb kein Auge trocken.

Auch die "Traumtänzer" feierten Premiere. Sie tanzten zu bekannten Melodien aus Film und Fernsehen und hatten die schönste Fernsehansagerin (Karl-Rainer Heiderich), die die KG "Onner Ons" jemals hatte. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war der umjubelte Auftritt des Männerballett Losheim. Sie zeigten in ihrem Tanz, das drei Wünsche zu haben nicht immer einfach ist.

Weitere Termine:

Freitag, 1. März, 19.11 Uhr 1. Sitzung

Samstag, 2. März, 19.11 Uhr 2. Sitzung



MV, Fotos: Valentin