Orgelmatinee mit Volker Krebs in der Basilika St. Paulin

Volker Krebs bringt Orgelwerke von Jan Nieland (Toccata), Alexandre-Pierre-François Boëly (Andante con moto in g-Moll op. 45 / 7) und André Fleury (Prélude, Andante et Toccata) auf der Breidenfeld/Klais– Orgel zu Gehör.

Beginn der Matinee ist am Sonntag, 24. Juni, um 10.15 Uhr in St. Paulin in der Balthasar-Neumann-Straße. Die Matinee dauert ungefähr eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei. Zum Abschluss der Reihe ist am 1. Juli der Organist Matthias Balzer zu Gast in St. Paulin. Weitere Informationen gibt es hier.

Zur Person

Volker Krebs, geboren 1974 in Wiesbaden, absolvierte das Studium der katholischen Kirchenmusik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz mit Auszeichnung. Zu seinen Lehrern gehörten Gabriel Dessauer, Christian Schmitt-Engelstadt, Prof. Gerhard Gnann, Prof. Hans-Jürgen Kaiser und Prof. Alfred Müller (Orgelliteratur und Improvisation), sowie Domkapellmeister Prof. Matthias Breitschaft, Prof. Eberhard Volk und Prof. Michael Hofstetter (Chor- und Orchesterleitung). Weiterhin studierte er in der Meisterklasse von Louis Robillard am Conservatoire Nationale de la Région in Lyon (Frankreich), die er mit einem "Prix de virtuosité avec mention bien" abschloss. Weitere Studien führten ihn nach Dijon (Frankreich), wo er in der Orgelklasse von Jean-Pierre Leguay (Titularorganist von Notre Dame in Paris) studierte. Von August 2004 bis Januar 2010 arbeitete er als Dekanatskantor in Bleialf, wo er 2005 die Konzertreihe "Bleialfer Kirchenmusik" initiierte und die "Kinder- & Jugendkantorei Bleialf" gründete. Seit Februar 2010 ist Volker Krebs als Regionalkantor im Bistum Trier, mit Dienstsitz in der Basilika St. Paulin,tätig. Im März 2010 übernahm Volker Krebs die musikalische Leitung der Trierer Sängerknaben.

RED