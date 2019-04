Osteraktion für Kinder im Alloheim

Bunt bemalte Eier, blühende Blumensträuße oder kleine Osternester. Pünktlich zur kommenden Osterzeit wird die Seniorenresidenz "AGO" in Trier derzeit frühlingshaft dekoriert. Dafür sucht jetzt die Einrichtung kleine Künstler, die Freude am Malen oder Basteln haben. Alle Kinder, die Lust am Kreativen haben, sind herzlich dazu eingeladen, die Dekoration in der Einrichtung mitzugestalten. Die Kunstwerke können jederzeit in der Alloheim Seniorenresidenz "AGO Trier" abgegeben werden.

"Unsere Bewohner und das gesamte Team freuen sich schon auf die bunten Bilder", sagt Einrichtungsleiterin Kerstin Hagner, "jedes Werk wird seinen ganz besonderen Platz in unserem Haus bekommen und kann dort von allen Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen bestaunt werden." Selbstverständlich bekommen die kleinen Künstler für ihre kreative Arbeit auch eine kleine Überraschung. "Auch unsere Seniorenresidenz besucht der Osterhase jedes Jahr", verrät Kerstin Hagner, "dieses Jahr war er sogar schon etwas früher da, um für jedes Kind, das für uns ein Osterbild gemalt oder etwas gebastelt hat, ein kleines Geschenk vorbeizubringen."

Alle Familien, Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen sind eingeladen, sich an dieser Osteraktion zu beteiligen. Abgegeben werden können die Kunstwerke ab sofort in der Alloheim Senioren-Residenz in der Eurener Straße 170.

