"O'zapft is'": Kirmes und Oktoberfest in Pfalzel

Programm

Freitag, 21. September

17 Uhr: Eröffnung der Stände

20 Uhr: Modenschau mit der Mode-Ecke Trier

Tanzmusik mit Dieter Metzen

Samstag, 22. September

17 Uhr: Eröffnung der Stände

Ab 19 Uhr: Einlass Oktoberfest

"Marco Boesen and friends"

Sonntag, 23. September

11 Uhr: Frühschoppen im Zelt

Ab 14 Uhr: Spiel und Spaß mit der Kita und der Schule bei Kaffee und Kuchen

ab 16 Uhr: Pfalzeler Musikverein

Montag, 24. September

Ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen

Gemütlicher Ausklang

Grußworte

Margret Pfeiffer-Erdel, Ortsvorsteherin von Pfalzel

"Liebe Pfalzeler Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde und liebe Gäste,

o'zapft is' – so hört man es im Herbst landauf und landab. So auch in unserem schönen Heimatstadtteil Pfalzel. Dirndl und Lederhosen haben auch bei uns an diesen Tagen Hochkonjunktur. Ich freue mich daher, dass bereits zum achten Mal bei uns in Pfalzel 'unser' Oktoberfest, verbunden mit der jährlichen Kirmes durch den KV Palenzia ausgerichtet wird.

In der Zeit vom 21. bis zum 24. September erwartet Sie wie jedes Jahr ein vielfältiges Angebot an Speisen, Getränken, Musik und Überraschungen. Also alles, was das Herz begehrt. Mein besonderer Dank geht an die Ausrichter sowie die Helferinnen und Helfer, die ein solches Event auf die Beine stellen.

In diesem Sinn wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern des 8. Oktoberfestes in Pfalzel unbeschwerte, schöne Stunden und viel Spaß bei diesem großartigen Programm, welches keine Wünsche offen lässt. Die Veranstalter und ich freuen uns, Sie an diesen Tagen begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen schöne Kirmestage in Pfalzel. Kommen Sie, staunen Sie und genießen Sie! Es wäre schön, wenn wir uns in Pfalzel beim diesjährigen Oktoberfest alle wiedertreffen."

Michael Schmitt, 1. Vorsitzender KV Palenzia

"Liebe Freunde der Pfalzeler Kirmes und die, die es werden möchten: Eine Kirmes, wie man sie sich vorstellt. Ein Oktoberfest mit Stimmung ab der ersten Minute. Das wär' doch was, oder? Kein Problem: Seit Jahren veranstalten wir dies immer wieder gerne für alle in und um Pfalzel, die gerne feiern und Spaß haben.

Über die üblichen Fahrgeschäfte hinaus haben wir auch in diesem Jahr wieder ein umfang- und abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Vom Kinderprogramm über Livemusik bis hin zur Modenschau bleiben keine Wünsche offen. Wer uns kennt, weiß, dass wir natürlich auch mehr als ausreichend für das leibliche Wohl sorgen.

Neugierig geworden? Dann kommt doch vorbei! Alle Gäste laden wir ein, mit uns gemeinsam zu feiern und in gemütlicher Runde ein paar frohe und gesellige Stunden zu verbringen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf tolle Kirmestage in Pfalzel."