"O'zapft is!": Zünftig feiern im Trierer Süden

Grußwort

Liebe Freunde der Theater- und Karnevalsgesellschaft Trier-Süd,



am 6. Oktober heißt es zum neunten Mal in der Halle am Bach in Trier-Süd 'O'zapft is'. An diesem Abend lade ich euch zu schönen Stunden bei Livemusik, Festbier und bayerischen Spezialitäten recht herzlich ein. Dass wir unser Oktoberfest zum neunten Mal feiern können, zeigt uns, dass wir euch in den vergangenen Jahren mit unserem Programm überzeugen konnten. Lasst uns also am 6. Oktober einige unbeschwerte und sorgenfreie Stunden unter dem Motto 'Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit' in unserer Festhalle am Bach in Trier-Süd verbringen.

Euer Frank Urbanek (1. Vorsitzender der KG Trier-Süd)

Info und Eintritt

Die Gäste erwarten Livemusik, Festbier und typisch bayerische Spezialitäten. Der Einlass zum Oktoberfest beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 4 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren und an der Abendkasse 5 Euro.

Vorverkaufsstellen

Lotto und Presseshop, Saarstraße 76, Trier

Schreibwaren Vogtel, Rotbachstraße 28, Trier

Schreibwaren Schmotz, Matthiassstraße 8, Trier

Wegbeschreibung

Die Halle am Bach befindet sich östlich der Bahngleise in unmittelbarer Nähe des Altbachs. Sie ist über den Südbahnhof zu erreichen. Aus Richtung Saarstraße kommend unterqueren Sie den Bahnhof, biegen unmittelbar nach links ab und fahren zum Ende der "Seniastraße", bis Sie den Parkplatz und die Halle erreichen. Aus Richtung Trier-Heiligkreuz befahren Sie die Straße "Im Hopfengarten" bis kurz vor dem Südbahnhof, dann rechts abbiegen in die "Seniastraße" bis zum Ende. Dort erreichen Sie Parkplätze und Halle.



Weitere Informationen rund um den Verein gibt es hier.

