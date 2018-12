Pleitenwochenende für die Gladiators

Von Bernd Schneider

21 Jahre nach dem sensationellen Pokal-Knockout der Schalker Fußballprofis ebenfalls in Trier-Nord schnitten die 04-Basketballprofis auf ihrer allerersten Mosel-Tour besser ab als erhofft. Die Gladiators wurden auch in ihrem 125. Pflichtspiel Opfer ihrer Nerven. Dabei fing es gut an: Sogar ohne Dreier erzielten die Trierer 32 Korbpunkte und bis zur Halbzeitpause weitere 18. Kevin Smit machte sein bestes Heimspiel seit April, und Till Gloger schien auf dem besten Weg, sogar den bei 26 stehenden individuellen Saisonrekord innerhalb des Teams zu knacken. Dies alles passte viel besser zum Jubiläum als die abschließende bittere Realität.

Letztere nahm ihren Anfang damit, dass die Schalker in der 30. der 40 Netto-Minuten erstmals in Führung gingen (64:63). Nachdem es lange 71:71 gestanden hatte, schien Kelvin Lewis mit fünf Zählern in Folge das Unheil abgewendet zu haben. Doch der Schein trog: Nach Jermaine Bucknors Verkürzung von 78:82 auf 81:82 molk Schalkes überragender Regisseur Courtney Allan Belger alleine die Uhr so lange wie möglich, so dass die allerletzte Aktion von Gladiators-Kapitän Simon Schmitz in Zeitnot zum zu weit entfernten Verzweiflungswurf wurde, der sein Ziel verfehlte. Freudensprünge in Königsblau schlossen sich unmittelbar an. Dabei gingen die Schalker personell viel schlechter bestückt ans Werk als in der ersten Saisonphase. Unter anderen fehlte der mit 212 Zentimetern längste Akteur, Björn Rohwer.

Der Vergleich

Der Luxemburger Gladiators-Spieler Thomas Grün traf den Nagel auf den Kopf: "Wir haben unsere beste Hinrunde gespielt, aber niemand kann zufrieden sein." Der konkrete Hintergrund dazu: Mit einem positiven Tabellenpunkte-Konto in die Rückrunde zu gehen, so wie jetzt Trainer Christian Held, war dessen 23 Jahre älterem Vorgänger Marco van den Berg lediglich 2016/17 vergönnt (ebenfalls 16:14). Helds Fazit der ersten Halbzeit der Hauptrunde: "Wir hatten einen guten Start und danach Probleme." Zur siebten Saisonniederlage bemerkte der 30-Jährige: "Verkrampft wurden zu viele falsche Entscheidungen getroffen." Dass die nächsten drei Aufgaben happig sind, weiß natürlich auch Held. Aus Beobachter-Sicht kann ergänzt werden: Die Partien in Tübingen, gegen Hamburg und in Chemnitz könnten sich an ihrem jeweiligen Abend als nicht gewinnbar erweisen. Und dann sähe es mit 16:20 Zählern erstmals offiziell schlechter aus (18:18) als in der vorigen Saison, deren Heimniederlagen-Quantum inklusive Playoff bereits vorliegt.

Statistik