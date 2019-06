Politik und Religion: Lammert und Ackermann diskutieren

Dem Rauchmelder sei Dank

Ettringen. Glück im Unglück hat ein Ettringer in der Nacht zum Dienstag, 25. Juni, gehabt, als in einem Wohnhaus ein Zimmer brannte.Der Mann, der glücklicherweise durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht wurde, konnte das bereits verqualmte Haus rechtzeitig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund konnte durch die Freiwillige…