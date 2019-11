SP 29. November 2019 Artikel teilen





Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Trier. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf 28. November, hat die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die beiden Männer waren in den frühen Morgenstunden in ein Geschäft in Trier-Nord eingebrochen.