Polizei nimmt Graffiti-Sprayer am Zurlaubener Ufer fest

Brand in Neumagen-Dhron: Ehepaar mit Säugling verletzt

VG Neumagen-Dhron. Am Neujahrsmorgen, 1. Januar 2019, gegen 4.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer in der Moselstraße in Neumagen gemeldet. Eine außen an einem Wohngebäude abgestellte Papiertonne war durch bisher ungeklärte Ursache in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf das Garagentor und die Fassade des angrenzenden Wohngebäudes übergegriffen.