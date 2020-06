Polizei warnt vor der Masche mit den Guthabenkarten

Karstadt Trier schließt nach 42 Jahren

Trier. Was seit Monaten wie ein Damokles-Schwert über den Köpfen der Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof schwebte, ist seit vergangenen Freitag Gewissheit. Der Konzern schließt 62 seiner 172 Warenhäuser in Deutschland. In Trier ist davon das ehemalige Karstadt Warenhaus in der Simeonstraße betroffen. Rund 70 Mitarbeiter werden demnach zum 31. Oktober 2020 ihren Job verlieren.