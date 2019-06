Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen

Mit "500-Xtra-Euro" shoppen gehen

Mayen. Von Frauen, für Frauen - so könnte man das Motto unseres "Frauen Xtra" beschreiben. Naja, der ein oder andere männliche Kollege darf zwar auch mitarbeiten und natürlich sind auch Männer dazu eingeladen unser Magazin zu lesen. Im Mittelpunkt steht aber dennoch das starke Geschlecht: Wir Frauen! Und das zeigt sich auch in der aktuellen Ausgabe. Unter anderem haben wir mit Dachdeckerin Sonja Theisen gesprochen, die erzählt, wie es ist, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Kein "Frauen Xtra" bekommen? Lesen Sie es im E-Paper unter www.wochenspiegel.de. Viel Spaß! Übrigens: Schon im Herbst heißt es wieder "Wir gehen shoppen". Versuchen Sie Ihr Glück und bewerben Sie sich bereits jetzt als neue Shopping-Lady. Schicken Sie ihre Bewerbung - mit Telefonnummer und Wohnort - an red-mayen@weiss-verlag.de oder an red-cochem@weiss-Verlag.de.Von Frauen, für Frauen - so könnte man das Motto unseres "Frauen Xtra" beschreiben. Naja, der ein oder andere männliche Kollege darf zwar auch mitarbeiten und natürlich sind auch Männer dazu eingeladen unser Magazin zu lesen. Im Mittelpunkt steht…