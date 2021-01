PR-Anzeige - Exzellenter Ausbildungsbetrieb

Do Not Confuse this page with Cheap Quality. There are some writing companies out there whose cheapest prices may be better than ours. But, if you think carefully about this, you will understand that those prices mean they are not using qualified writers. Our cheap essays are at the lowest possible price, while still being produced by qualified professionals. How We Price our Essays Erstmals durften sich Gastgeber Peregrin Maier und sein Team im Jahr 2018 über diese Anerkennung freuen. Das Besondere: Damals erreichte das Parkhotel Weiskirchen, als erster Betrieb bundesweit bei der Erstzertifizierung 100 von 100 Punkten. Beim Wiederholungsaudit in diesem Jahr konnte die Leistung bestätigt werden – wiederholt volle Punktzahl für das Parkhotel Weiskirchen. „Wir sind überaus stolz, erneut das Siegel für exzellente Ausbildung erhalten zu haben! Die Ausbildung von jungen Menschen liegt uns sehr am Herzen, schließlich sind sie die Fach- und Führungskräfte von morgen“, so Peregrin Maier.

Zusammenarbeit mit internationalen Hotelfachschulen

Das Parkhotel Weiskirchen ist seit vielen Jahren für sein überaus hohes Engagement in Sachen Ausbildung bekannt. Regelmäßige interne und externe Schulungen, die Teilnahme an regionalen und nationalen Wettbewerben, die Zusammenarbeit mit internationalen Hotelfachschulen wie z.B. in Italien, Frankreich und sogar Myanmar sowie die intensive Betreuung durch geschulte Ausbilder und Abteilungsleiter sind nur einige wenige Punkte, die die hohe Ausbildungsqualität des Parkhotel Weiskirchen widerspiegeln. Ein besonderes Highlight ist der jährlich stattfindende Azubi-Tag, bei dem die jungen Auszubildenden einen kompletten Abend in Eigenregie für Ausbilder, Lieferanten und Eltern planen. Traditionsgemäß heißt es nach dem Azubi-Tag „Koffer packen“ und auf zur wohlverdienten Azubi-Fahrt, bei der sich die jungen Auszubildenden sowohl kulinarisch als auch kulturell weiterbilden. So wurden bereits die Champagne, Burgund, Trentino, Portugal, Schottland und zuletzt Rom als Reiseziel auserkoren.

Und auch in Zeiten von Corona ist ein Stillstand nicht in Sicht. „Auch wenn die Hotellerie und Gastronomie aktuell eine besonders herausfordernde Zeit durchlebt, geht die Nachwuchsförderung bei uns weiter“, so Peregrin Maier. Neun Auszubildende haben in diesem Jahr im Parkhotel Weiskirchen angefangen und auch jetzt während dem erneuten Lockdown finden umfangreiche Schulungen und Workshops für die Mitarbeiter und Auszubildenden, wie z.B. eine Bar- und Weinschulung sowie ein Workshop zum Thema „Filetieren, Tranchieren und Flambieren“ statt. „Wir blicken nach vorne und nutzen die Zeit intensiv, um praxisrelevante Fertigkeiten von der Küche bis zum Service zu trainieren.“, sagt Markus Schraut, Stellv. Direktor und Verantwortlicher für die Ausbildung im Parkhotel Weiskirchen. Constanze Schilbock, Azubisprecherin des Parkhotel Weiskirchen fügt hinzu: „Wir wissen, dass solch eine Nachwuchsförderung nicht selbstverständlich ist und wir sind sehr froh darüber, Teil des Parkhotel Weiskirchen Teams zu sein und hier unsere Ausbildung zu absolvieren. “