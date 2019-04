Proben, singen, auftreten – in 180 Minuten

"Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten", dichtete einst Friedrich Schiller über die wohltuende Wirkung der Musik – und das, obwohl es die Trierer Chormeile 1795 selbstredend noch nicht gab. Hätte Schiller sie gekannt, wäre er angesichts der großen Begeisterung, mit der sie Jahr für Jahr die Fußgängerzone flutet, von der Richtigkeit seiner Aussage noch weiter überzeugt gewesen.

Spaß steht im Vordergrund

Kein Wunder, dass die Idee der Verantwortlichen, gesangsbegeisterte Zuhörer selbst zu Mitsingenden zu machen, im vergangenen Jahr zum Selbstläufer wurde. Auch in diesem Jahr bieten der Kreis-Chorverband Trier-Stadt e.V. und die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) deshalb diese Möglichkeit an. Dabei, so nimmt Miriam Druckenmüller von der ttm von Anfang an die Angst, müsse man weder ein bestimmtes Alter noch eine große Gesangserfahrung haben. "Der Spaß an der Sache zählt. Die Teilnehmer werden von der erfahrenen Chorleiterin Angelika Händel am Tag der Chormeile geschult. Dabei geht es um Stimmbildung mit choralischer Zielführung. Wenige Stunden später präsentieren sie dann ihr Programm."

Info und Anmeldung

Unterstützt werden sie dabei von der Karl Berg-Musikschule. Die Proben finden zwischen 14 und 15.30 Uhr in der VHS am Domfreihof statt. Um 17 Uhr tritt der Projektchor eine halbe Stunde lang auf der Bühne am Kornmarkt auf. Ebenso wie das restliche Programm ist auch dieses Gemeinschaftserlebnis kostenlos. "Aus der Erfahrung lohnt es sich jedoch, schnell zu sein", weiß Druckenmüller, die die Anmeldungen bündelt: Interessierte melden sich bei ihr unter der Mailadresse miriam.druckenmueller@trier-info.de. Anmeldeschluss ist der 12. April.

RED