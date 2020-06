Quattropole schreibt Musikpreis aus

Der Preis dient der grenzüberschreitenden Vernetzung, der Förderung zeitgenössischer Musik und der Stärkung der großregionalen Kulturszene. Über die Vergabe entscheidet eine international besetzte Jury. Bewerben können sich Musikerinnen und Musiker sowie Komponistinnen und Komponisten aus der E- und U-Musik (beispielsweise elektronische, experimentelle, zeitgenössische Musik), die innovative, digitale Techniken in ihre Arbeit integrieren, wie zum Beispiel visuelle Effekte oder Performances. Für die Bewerbung können bis zu drei Werke eingereicht werden, die in den vergangenen fünf Jahre entstanden sind. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden in oder in einem Umkreis von 50 Kilometern von Luxemburg, Metz, Saarbrücken oder Trier leben, arbeiten, studieren oder hier geboren worden sind.

Der QuattroPole-Musikpreis wurde 2019 erstmals vergeben – an den Metzer Komponisten Hervé Birolini. Er ist die zweite Säule der grenzüberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit der Quattropole-Städte neben dem Robert-Schuman- Kunstpreis. Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier kooperieren innerhalb einer Grenzregion, die durch eine starke kulturelle Vielfalt geprägt ist. In ihrer Verschiedenheit und Komplementarität haben die vier Städte das Potenzial, in ihren vielen verschiedenen Projekten einen ganz konkreten Beitrag zum Zusammengehörigkeitsgefühl in der Großregion und zur europäischen Integration zu leisten. Weitere Information zum Preis und zu Details der Bewerbung im Internet (www.quattropole.org) sowie per E-Mail: quattropole.musikpreis@zoho.com

