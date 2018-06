Reisen mit tierischer Begleitung

Gerade im Urlaub ist es besonders schlimm, wenn Tiere entlaufen. "Weil der Urlaubsort, egal ob in Deutschland oder im Ausland, für den Hund immer erst einmal fremd sein wird, ist es besonders wichtig, dass das Tier registriert ist", sagt TASSO-Leiter Philip McCreight. Bei der Registrierung wird die Nummer des Transponders, der umgangssprachlich auch Mikrochip genannt wird, gemeinsam mit den Daten des Halters in der Heimtier-Datenbank, beispielsweise der von TASSO, hinterlegt. Nur so kann ein entlaufenes Tier auch am Urlaubsort schnell wieder mit seiner Familie zusammengebracht werden. Damit es aber gar nicht erst soweit kommt, dass ein Tier ausbüxt, rät Philip McCreight: "Reisende sollten den Hund sowohl während der Pausen auf der Fahrt als auch in den ersten Tagen am Urlaubsort anleinen und besonders achtsam sein."

Mit der Registrierung, dem Heimtierausweis und den Notfallkontakten steht einem sicheren Urlaub mit vierbeiniger Begleitung nichts im Wege. Die meisten Hunde lieben es, neue Umgebungen zu erkunden und freuen sich, auch im Urlaub bei ihrer Familie sein zu können. Darauf haben sich mittlerweile auch viele Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen eingestellt. Hunde mitzubringen ist häufig erlaubt, sollte aber natürlich im Einzelfall immer vorab geklärt werden.

Checkliste für das tierische Reisegepäck:

Für die Sicherheit: Heimtierausweis mit Informationen zu den letzten Impfungen, Telefonnummer des Ansprechpartners bei der Haftpflichtversicherung und die Adresse eines Tierarztes vor Ort.

Für die Einreise: Bei Reisen ins europäische Ausland ist die Kennzeichnung mit einem Transponder bei Hunden, Katzen und Frettchen vorgeschrieben.

Für die Fahrt und den Aufenthalt: Transportbox, Maulkorb (wenn nötig), Leine, Hundekissen oder Körbchen sowie Decke und Spielzeug.

Für Hygiene und Hunger: Fressnapf, Kot-Tüten, Handtuch, Kamm und Bürste, Futter und Leckerlies.

Für die Gesundheit: Reiseapotheke mit den Medikamenten, die das Tier benötigt, Mitteln gegen Reiseübelkeit und Durchfall, Wund- und Desinfektionsspray, Tücher zum Reinigen der Augen und Pfoten, Zeckenzange und Verbandsmaterial.

RED