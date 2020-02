Repair-Café: Hier wird repariert, anstatt weggeschmissen

Teilsperrung am Pacelliufer

Trier. Wegen Bauarbeiten ist ein Teil des Pacelliufers ab Donnerstag, 27. Februar, gesperrt. Für die Wasserschutzpolizei am Moselufer wird in dieser Woche ein Glasfaseranschluss eingerichtet. In der Straße am Pacelliufer ist deshalb ab Donnerstag, 27. Februar, bis voraussichtlich Mittwoch, 4. März, auf Höhe der Einmündung Töpferstraße ein…

