"Repicturing Homeless": Trierer Fotoprojekt für Obdachlose

Für das Projekt "Repicturing Homeless" hat der Caritasverband Trier e.V. wohnungslose Menschen eingeladen, sich als Models für sogenannte "Stockbilder" ablichten zu lassen. "Stockbilder" werden von Unternehmen und Agenturen beispielsweise für Kommunikations- und Werbemaßnahmen genutzt. So wurden für diese Aktion Trierer Obdachlose für Motive aus den gefragtesten Stock-Image-Kategorien abgelichtet, so etwa als Manager oder als Modeladenbesitzerin. Für die hierbei entstandenen Bilder können nun bei der internationalen Bildagentur "Getty Images" Nutzungsrechte erworben und die Bilder genutzt werden. Der Erlös aus dem Bildervertrieb kommt der Wohnungslosenhilfe des Caritasverband Trier zu Gute.

Kampagne hat viele Unterstützer

Zur Umsetzung des Projektes kam es, als Fotograf Edouard Olszewski das Bedürfnis hatte, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Parallel war Nina Petry, Marketingleiterin des Caritasverband Trier, auf das Projekt "Repicturing Homeless" von Havas Düsseldorf, Getty Images und dem Düsseldorfer Obdachlosenmagazin fifty-fifty im Internet gestoßen und organisierte kurzerhand eine Kampagnenumsetzung in Trier. Um die Obdachlosen in Models zu verwandeln, mussten weitere Unterstützer gewonnen werden. So stellte das Modehaus Marx Trier Outfits und Ankleider/innen zur Verfügung. Geschminkt wurden die Obdachlosen von Michelle Weyand vom "Glowreich" Make-Up & Hair Studio und Jeannette Schirmer, Geschäftsführerin des Trierer Salons "Kopfsalat", kam mit ihrem gesamten Team, um die Models zu frisieren. Die Brillen von Optik "Glasklar" rundeten die Verwandlung schließlich ab.

Blick auf Obdachlose korrigieren

Im Park Plaza Hotel Trier wurde das Shooting in unterschiedlichen Hotelbereichen durchgeführt und Bonko Karadjov übernahm das Filmen hinter den Kulissen. Dank der ehrenamtlichen Unterstützung aller Beteiligten entstanden dabei Fotos und Momente, die beeindruckender und wirkungsvoller nicht sein könnten. "Wir wollen den Blick auf wohnungslose Menschen korrigieren. Sie werden oft vorurteilsbehaftet und damit negativ wahrgenommen. Dabei sind sie Menschen wie du und ich, und Wohnungslosigkeit kann jeden von uns treffen. Durch den Perspektivwechsel will der Caritasverband Trier dazu beitragen, dass wohnungslose Menschen nicht mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden", erklärt Dr. Bernd Kettern, Direktor des Caritasverband Trier.

Neuen Mut gewonnen

Am Tag des Fotoshootings wurden die Obdachlosen mit anderen Augen gesehen – für viele ging damit bereits ein Wunsch in Erfüllung. Schon lange haben sich die Teilnehmer nicht mehr so wertgeschätzt gefühlt; als Menschen. Durch das Shooting haben sie nicht nur neues Selbstvertrauen gewonnen, sondern auch neuen Mut und den Ansporn, an diese Erfahrung anzuknüpfen. Für alle Beteiligten, Obdachlose sowie ehrenamtliche Unterstützer, war dieser Tag eine bewegende und emotionale Erfahrung, die unvergessen bleiben wird. Schließlich geht es nicht darum, wo man herkommt oder wie man aussieht, sondern darum, was wir sind: Menschen.

RED