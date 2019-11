Gladiators: Riesen geschrumpft

Von Bernd Schneider

Die aktuellen Akteure aus der einstigen Basketball-Hochburg Deutschlands unterlagen also ihren Kollegen aus der Basketball-Hochburg Rheinland-Pfalz'. Zudem wurde erstmals seit dem 5. Januar (78:63 gegen Hamburg) eine Gastmannschaft in Trier unter 70 Korbpunkten gehalten.

Leverkusens Zweitliga-Team hat sein Zuhause dicht neben der BayArena, wo auf höchster europäischer Ebene Fußball gespielt wird. Unmittelbar unterhalb der höchsten nationalen Klasse waren diese Basketballer eine Weile nicht beheimatet, weil abgestiegen. Deshalb gastierten sie fast vier Jahre nicht in Trier, wo sie am 10. Januar 2016 mit 66:72 verloren. Diesmal scheinen die "Riesen" für den Abstieg nicht in Frage zu kommen: Zwischen September-Ende und dem 16. November hatten sie sieben von acht Spielen gewonnen, lediglich in Ehingen verloren. Umso höher ist Triers fünfter Saisonsieg einzuschätzen, war jedoch quasi logisch: Zahlenmäßig wurden ein besseres erstes Viertel und eine bessere erste Halbzeit erarbeitet als in jedem der vorherigen fünf Heimspiele. Zudem verzeichneten die Giants eine laut ihrem Trainer Hansi Gnad "indiskutable" Freiwurf-Ausbeute. Gnads Amtskollege Christian Held freute, dass "wir heute vieles richtig gemacht haben." Dabei nahm der 31-Jährige allerdings die Rebounds aus, was Comebacker "LUXAIR" Thomas Grün relativierte: "Die wichtigen Rebounds haben wir geholt." Dies traf sich gut, weil die Leverkusener als beste Rebounder der Liga gelten.

Held mochte keinen seiner Schützlinge hervorheben. Allerdings bot Kevin Smit seine beste Saisonleistung, machte nach Grüns Ansicht "einen super Job". Und Jordan Geist steigerte den persönlichen Rekord von 27 auf 30 Korbpunkte. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass dieser Allrounder den absoluten Gladiators-Rekord 35 bricht.

Grüns Teamkamerad Rupert Hennen (50. Saisonpunkt) sah eine Erfolgsursache darin, dass man den "Ball gut bewegt" und im Gegensatz zur Partie in Nürnberg nach gutem Start die geeignete Fortsetzung praktiziert habe. Allerdings schrumpfte die 60:46-Führung, mit der die Trierer ins letzte Viertel gingen, bedenklich.

Die Gladiators weisen nunmehr zwar zwei Siege weniger auf als vor einem Jahr zwischen dem elften und zwölften Kampf, haben jedoch zurzeit mit 81,1 einen höheren Korbpunkte-Durchschnitt als abschließend in jeder ihrer vorherigen vier Hauptrunden (sprich ohne Playoff). Allerdings ist auch der Mittelwert der Gegner zurzeit höher denn je. Letzteres gilt auch für das halbe Dutzend Spiele in Trier. Dort stehen die Gladiators trotz schon drei Heimniederlagen bei 81,33 zu 79,33 und waren lediglich bei der vor 20 Monaten fälligen Hauptrunde-Bilanz besser (81,47). Fortsetzung folgt, in welche Richtung auch immer, am Mittwoch (!) zwischen dem zweiten und dritten Advent.

Statistik des Tages