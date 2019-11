Romantisches Ambiente vor romantischer Kapelle

Mitte des elften Jahrhunderts erbaut, bildet die romanische Heiligkreuzkapelle bis heute das Herz des nach ihr benannten Ortsbezirks – und seit 2005 die Kulisse für den "Romantischen Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt". In diesem Jahr werden das nahezu 1000 Jahre alte Wahrzeichen und der noch junge Weihnachtsmarkt des Stadtteils auf gewisse Weise verschmelzen – auf den neuen Glühweingläsern, die der Heiligkreuzer Brunnenverein als federführender Veranstalter eigens hat anfertigen lassen.

Gläser werden am Weihnachtsmarkt gefüllt

Am Samstag, 7. Dezember, werden die neuen Gläser erstmals gefüllt – im Rahmen der 15. Auflage des "Romantischen Heiligkreuzer Weihnachtsmarktes". "Wir freuen uns, den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern damit endlich ein angemessenes und vor allem wiederverwertbares Gefäß für Glühwein, Punsch und Glühviez anbieten zu können", kündigt Walter Oberbillig, Geschäftsführer des Brunnenvereins an. Einen besonderen Dank richtet Oberbillig an die Mitglieder des Ortsbeirats von Heiligkreuz, der im Oktober beschlossen hatte, die Anschaffung mit einem großzügigen Zuschuss aus dem Stadtteilbudget zu unterstützen.

Von Schniedscher bis Töpferwaren

Längst zählt der Weihnachtsmarkt zu den beliebtesten Festivitäten im Ortsbezirk. In diesem Jahr wird es insgesamt 17 Stände geben. Die Palette der angebotenen Speisen reicht von Schniedscher bis Grünkohl, von Bratwurst bis Pralinen. Die Besucher können Gebäck und Heiligkreuzer Honig ebenso erwerben wie Kerzen und Marmelade; Bastelarbeiten aus Holz werden verkauft und auch Handarbeiten, Töpferwaren sowie Fair Trade Produkte werden nicht fehlen. Ebenfalls wieder zu haben: Sekt und Wein des Heiligkreuzer Weinbauvereins.

Romantisches und besinnliches für die Ohren

Auch für die Ohren wird einiges geboten – ein Bläserensemble hat sich angekündigt, Kinder der Grundschule Heiligkreuz sowie des Kindergartens St. Maternus werden Weihnachtslieder singen. Gegen 15 Uhr kommt Sankt Nikolaus vorbei, der 150 von Geschäftsleuten des Stadtteils gefüllte Geschenktüten verteilen wird. Um 16 Uhr wird in der Kapelle eine Märchenerzählerin vorlesen. Somit wird es auch für die Kleinen was geben auf dem "Romantischen Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt", der um 11 Uhr öffnen und bis 19 Uhr dauern wird. Spielt das Wetter mit, rechnen die Veranstalter wieder mit Hunderten Besuchern aus allen Teilen der Stadt. Die werden dann nicht nur tief ins (neue) Glas schauen können, sondern sich auch vom Ambiente unter dem festlich mit Lichtern geschmückten Baum an der Kapelle verzaubern lassen.

