"Schneekönigin on Ice": Wintermärchen auf Kufen

Die Geschichte der Schneekönigin ist eine der schönsten, bekanntesten sowie vielschichtigsten des berühmten dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Das heißgeliebte Wintermärchen nimmt Groß und Klein mit auf eine abenteuerliche Reise, an deren Ende, dank der Kraft der Freundschaft, Tapferkeit und Liebe, alle Gefahren überwunden werden können.

"Die Schneekönigin" ist eine Produktion des "Russian Circus on Ice" und wurde auf zauberhafte Weise in einer "on Ice"-Anpassung neu interpretiert. Eine faszinierende Verschmelzung aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik. Über 300 prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und atemberaubende Akrobatik erschaffen ein einmaliges Spektakel auf glitzernden Kufen für die ganze Familie!

Der "Russian Circus on Ice" ist am Donnerstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr zu Gast in der Europahalle in Trier. Karten gibt es beim Wochenspiegel.

RED