Schönwetter-Sonntag: Viele Trierer unterwegs, kaum Verstöße

Mehrere Kontrollen gab es im Verlaufe des Sonntags in der Fußgängerzone, wo am Vormittag rund 60 Personen, zur Mittagszeit rund 130 Personen unterwegs waren – einzeln oder paarweise. Am Vormittag zählten die Beamten rund 40 Personen am Zurlaubener Ufer und auf dem Moselradweg, die alle ebenfalls die Abstände einhielten. Am späten Nachmittag gab ein Bürger den Hinweis auf "Hunderte Personen" am Zurlaubener Ufer. Eine unmittelbar darauf erfolgte Kontrolle ergab eine Zahl von rund 80 Besuchern, die einzeln oder paarweise oder als Familie unterwegs waren und die Abstände einhielten.

Trierer halten sich an Abstandsregeln

Am westlichen Moselufer war der Kommunale Vollzugsdienst ebenfalls unterwegs sowie in Kleingartenanlagen in der Stadt. Verbotene Gruppenbildung konnten die Beamten nicht ausmachen. Auch im Palastgarten (rund 100 Spaziergänger) und im Nells Park (70 Besucher), am Wanderparkplatz Weißhauswald (30 Personen) auf dem Petrisberg (60 Spaziergänger) sowie am Mattheiser Weiher (40 Spaziergänger) hielten sich alle an die Abstandsregeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung, die den Kommunalen Vollzugsdienst derzeit unterstützen, kontrollierten im Verlauf des Tages 16 Spielplätze und Sportanlagen im Stadtgebiet, die derzeit gesperrt sind. Auf keinem wurden Menschen angetroffen.

Verstöße sind Ausnahme

Wie schon an den Vortagen waren die Ordnungswidrigkeitsverfahren die absolute Ausnahme, es gab sie allerdings auch am Sonntag. Im Rautenstrauchpark missachteten drei Personen die Abstandsregeln, Platzverweise wurden erteilt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Gleiches hatte sich am Samstagabend bereits dort abgespielt mit fünf Personen. Aufgrund eines Bürgerhinweises wurde eine Gaststätte in Trier-Euren überprüft. In deren Hinterhof wurden vier Personen angetroffen beim Verzehr von Alkohol, die überdies die Abstandsregeln nicht einhielten. Die Kontrollen dauern bis in den Abend hinein an.

RED/PA