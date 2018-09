Schwere Unfälle auf der A 64 und A 1 mit mehreren Verletzten

Unfall A 64

Ein 75-jähriger Niederländer war auf der A 64 aus Richtung Luxemburg kommend nach Trier unterwegs. Eigentlich wollte der Fahrer die A 64 an der Ausfahrt zur B 51/Richtung Bitburg verlassen. Er verwechselte jedoch die Ausfahrt und fuhr zu früh ab in Richtung Trier-Stadt. Aufgrund der Verwechslung riss der Fahrer im letzten Moment sein Lenkrad herum und fuhr mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die Ausfahrt in Richtung Trier-Stadt. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen samt Betonsockel. Anschließend durchfuhr das Fahrzeug circa 100 Meter Grünbereich sowie die Auffahrt in Richtung Trier-Ehrang und kam dann auf der gegenüberliegenden Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer und sein niederländischer Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Auffahrt von der B 51 auf die A 64 in Richtung Trier-Ehrang war für eine Stunde gesperrt. Es kam laut Polizei zu keinerlei Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz hier waren die Autobahnpolizei Schweich, die Feuerwehr Trier, das DRK und ein ortsansässiges Abschleppunternehmen.

Unfall auf der A 1

Eine 49-jährige Frau aus dem Vulkaneifelkreis war mit ihrem Peugeot auf der A 1 in Richtung Koblenz auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Ein 46-jähriger Nissan-Fahrer aus dem Landkreis Cochem-Zell wollte die 49-Jährige und andere Fahrzeuge überholen. Als sich der Nissan fast in gleicher Höhe mit ihrem Fahrzeug befand, scherte die Peugeot-Fahrerin aus, ohne auf den bereits überholenden Nissan zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide prallten anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Nissan kam auf der Standspur und der Peugeot auf der Überholspur zum Stehen. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des Peugeot wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Trierer Krankenhäuser gebracht.

Die A 1 war für kurze Zeit nur einspurig befahrbar, es kam laut Polizei zu keinerlei Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, die Feuerwehr Hermeskeil und das DRK und zwei ortsansässige Abschleppunternehmen.

Zeugen gesucht

Zeugen beider Verkehrsunfälle werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 06502/9165-0 oder per E-Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de.

RED