"Scrooge": Eine Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie

Das erfolgreiche Familien-Musical "Scrooge" von Christian Berg und Michael Schanze inszeniert Charles Dickens' weltberühmte Erzählung im London des Jahres 1843 neu. Ab November wird es zum ersten Mal in der Großregion aufgeführt. Gesamtleitung und Produktion: Michael Thinnes (Musical Magics, Why not Events). "Uns hat das Stück gut gefallen, die schön komponierte Musik und die Geschichte mit Happy End", erzählt Michael Thinnes. Und die Geschichte geht so: Ebenezer Scrooge, ein reicher, aber geiziger alter Mann, hat nichts für das bevorstehende Weihnachtsfest übrig. Wie jedes Jahr schlägt er die Einladung seines Neffen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter und sieht es nicht ein, den Armen etwas Geld zu spenden.

Vom Geizhals zum Menschenfreund

In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm schließlich drei Geister und entführen ihn in die Vergangenheit, zum diesjährigen Weihnachtsfest seines Angestellten und zuletzt in die eigene Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn er so weiterlebt wie bisher. Die Turmuhr schlägt Mitternacht und Ebenezer Scrooge wandelt sich vom Geizhals zum mitfühlenden Menschenfreund... Was die Besucher in der Region mit tollen Künstlern, weihnachtlich-stimmungsvollen Liedern und beeindruckender Kulisse in eine berührende Märchenwelt entführt und aufs Fest einstimmt verlangt der Crew um Michael Thinnes einiges ab. Insgesamt 28 Tourtermine absolviert das Scrooge-Team im Zeitraum 22. November bis 30. Dezember. Die Premiere findet am 22. November in Wittlich statt. Am 23. November gastiert das Musical dann in Trier.

Aufwändige Kulisse mit Häuserzeilen

Für das neue Projekt hat die Musical-Crew auch neue Darsteller an Bord. Regisseur und Hauptdarsteller ist Nils Hollendieck. Die aufwändige Kulisse mit Häuserzeilen wie im alten London bauen die Requisiteure des Musical Magics Teams selbst. Das ca. zweistündige Musical (inklusive Pause) ist geeignet für Kinder ab vier Jahren und findet freitags um 18 Uhr, samstags um 17 Uhr und sonntags um 16 Uhr statt.

Info und Tickets

"Scrooge" - das Musical für die ganze Familie von Christian Berg und Michael Schanze wird am Samstag, 23. November, um 17 Uhr in der Europahalle Trier aufgeführt. Weitere Infos zum Musical gibt es hier. Tickets gibt es beim Kartenvorverkauf Trier (Fleischstraße 44), der Touristinformation Trier (an der Porta Nigra) sowie online bei Musical Magics und bei Ticketregional (auch erhältlich beim WochenSpiegel).

