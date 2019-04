Sicher in die Motorradsaison starten: Polizei gibt Tipps

Dolphins unterliegen Lahn-Dill im Pokal Final Four

Trier. Die DONECK Dolphins Trier trafen am Wochenende in München auf den amtierenden Pokalsieger RSV Lahn-Dill. Das Spiel versprach ein spannendes zu werden und dieses Versprechen sollte auch in Erfüllung gehen. Erst in den letzten Sekunden konnte Lahn-Dill das Spiel für sich entscheiden. Am Ende war es dann eine 74:79 Niederlage der Dolphins.